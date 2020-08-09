Судья матча "Спартак" - "Сочи" Казарцев удалил свой аккаунт в Instagram

ТАСС, 9 августа. Главный арбитр матча первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским "Спартаком" и "Сочи" Василий Казарцев удалил свой аккаунт в Instagram.

Кашшаи: второй пенальти в ворота "Спартака" в матче с "Сочи" назначен ошибочно

"Спартак" на своем поле сыграл вничью с "Сочи" со счетом 2:2. Арбитр Василий Казарцев назначил два пенальти в ворота "Спартака", второй - в концовке встречи. После игры на его страницах в социальных сетях стали появляться оскорбительные и критические комментарии со стороны болельщиков.

Глава департамента судейства Российского футбольного союза Виктор Кашшаи в интервью изданию "Спорт-Экспресс" заявил, что Казарцев допустил ошибку в эпизоде со вторым назначенным пенальти.