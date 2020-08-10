Футболист "Сочи" Немченко получил травму колена в эпизоде с пенальти в ворота "Спартака"

МОСКВА, 10 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Полузащитник футбольного клуба "Сочи" Анатолий Немченко повредил колено в эпизоде, который предшествовал назначению пенальти в матче первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги со "Спартаком". Об этом ТАСС сообщили в медицинском штабе сочинского клуба.

"Спартак" на своем поле сыграл вничью с "Сочи" со счетом 2:2. Арбитр Василий Казарцев назначил два пенальти в ворота "Спартака", второй - в концовке встречи. Немченко упал в штрафной после контакта с Самуэлем Жиго, после чего Казарцев назначил 11-метровый.

"У Анатолия Немченко травма коленного сустава. Завтра после медицинского обследования будет известен точный диагноз и степень тяжести травмы", - сообщили в медицинской службе.