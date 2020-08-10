Заключительный этап плей-офф футбольной Лиги Европы стартует в понедельник в Германии

ТАСС, 10 августа. Заключительный этап плей-офф футбольной Лиги Европы начинается в понедельник двумя матчами 1/4 финала турнира. В этот день состоятся игры между английским "Манчестер Юнайтед" и датским "Копенгагеном", а также итальянским "Интером" и германским "Байером"; во вторник пройдут еще две встречи - украинский "Шахтер" сойдется со швейцарским "Базелем", а английский "Вулверхэмптон" сыграет с испанской "Севильей".

Из-за пандемии коронавируса в регламент Лиги Европы были внесены изменения - вместо привычного розыгрыша, когда команды со стадии 1/16 финала до полуфинала выявляют сильнейшего в двухматчевом противостоянии, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение завершить сезон в формате, который условно называется "Финалом восьми". В этом мини-турнире, который стартует 10 августа, победителя определит одна встреча - четвертьфиналы пройдут 10 и 11 августа, полуфиналы - 16 и 17 августа, а финал - 21 августа. Все игры состоятся в Германии.

Изначально финал Лиги Европы текущего сезона должен был пройти в польском Гданьске, но с учетом эпидемиологической обстановки было решено, что этот город примет решающий матч турнира в следующем году. Матчи сезона-2019/20 во втором по значимости еврокубке будут сыграны в германских Гельзенкирхене, Дуйсбурге, Дюссельдорфе и Кёльне. Финал пройдет в Кёльне.

В начале августа пресс-служба УЕФА объявила о том, что оставшиеся матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне-2019/20 будут начинаться с минуты молчания в память о жертвах пандемии коронавируса. Кроме того, на футболках каждого игрока будет написано слово "Спасибо" на выбранном им языке. Это стало символом признания заслуг тех, кто трудится на передовой битвы с пандемией COVID-19.

"Севилья" идет за шестым кубком

В этом сезоне из восьми оставшихся участников пять клубов ранее уже выигрывали Лигу Европы (или Кубок УЕФА, как турнир назывался вплоть до сезона-2008/09). Самым успешным клубом в этом турнире является "Севилья", которая выигрывала его пять раз (2006, 2007, 2014, 2015, 2016), ни разу не проиграв в финалах. Второе место по числу завоеванных кубков занимает "Интер" (1991, 1994 и 1998). "Байер", "Шахтер" и "Манчестер Юнайтед" выигрывали этот трофей в 1988, 2009 и 2017 годах соответственно.