Гендиректор "Сочи": слова Федуна о снятии "Спартака" с чемпионата продиктованы эмоциями

МОСКВА, 10 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Генеральный директор футбольного клуба "Сочи" Дмитрий Рубашко считает, что заявление владельца "Спартака" Леонида Федуна о снятии столичной команды с Тинькофф - Российской премьер-лиги продиктовано эмоциями. Свое мнение Рубашко высказал ТАСС.

В воскресенье "Спартак" сыграл вничью с "Сочи" со счетом 2:2. Сочинцы сравняли счет после сомнительного пенальти, назначенного на последних минутах встречи арбитром Василием Казарцевым. Федун после матча сообщил "Спорт-Экспрессу", что намерен снять команду с чемпионата России.

"На самом деле сейчас это эмоции, отчасти можно понять его. Утро вечера мудренее, завтра трезво все будут оценивать. Не хотелось бы такого развития, однозначно", - сказал Рубашко.