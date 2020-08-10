"Урал" и "Динамо" сыграют в РПЛ спустя месяц после очного матча

ТАСС, 10 августа. Футбольные клубы "Урал" и "Динамо" в понедельник проведут между собой матч первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги в Екатеринбурге. В последний раз бело-голубые одерживали победу в этом городе семь лет назад.

Матч "Урал" - "Динамо" начнется в 17:00 мск, главным арбитром назначен Виталий Мешков из Дмитрова. В последний раз команды встречались не так давно - месяц назад в чемпионате России предыдущего сезона и также в Екатеринбурге. Победу тогда одержал "Урал" со счетом 2:1, одним из авторов мячей у хозяев был Павел Погребняк, который покинул клуб. Еще один забивавший у "Урала" - Отман Эль-Кабир тренируется по индивидуальной программе и сыграть в понедельник не должен.

Соперники провели между собой 23 матча, преимущество по количеству побед у "Динамо" (13-5). Бело-голубые уже долгое время не могут выиграть на Урале, в последний раз им это удалось в сентябре 2013 года, когда была одержана победа со счетом 4:1. Хет-триком тогда отметился нынешний спартаковец Александр Кокорин.

Матч с "Динамо" станет первым в качестве главного тренера для Юрия Матвеева. Специалист возглавил екатеринбургскую команду в качестве и. о. главного тренера после вылета из Кубка России, где "Урал" неожиданно проиграл в полуфинале вышедшим в премьер-лигу "Химкам". При Матвееве "Урал" уступил в ничего не значащей игре последнего тура "Локомотиву", после чего специалист был утвержден в качестве главного тренера. Ранее он уже возглавлял команду в качестве и. о. в 2010-2011 годах.

У "Урала" помимо Эль-Кабира потерей может стать отсутствие полузащитника Дмитрия Ефремова. Помимо Погребняка, команду покинули, в частности, полузащитники Михал Кухарчик, Михаил Меркулов, защитник Мацей Вилюш - у всех истекли контракты. Выступавший за "Урал" с 2005 года, если не считать кратковременный отъезд в "Кубань", полузащитник Артем Фидлер завершил по окончании предыдущего сезона карьеру и будет работать в клубе. Что касается пополнений, то стоит отметить приход из ЦСКА вратаря Ильи Помазуна, которого армейцы отдали в аренду, а также возвращение из аренды трех полузащитников и одного игрока обороны.

У "Динамо" стоит выделить приход полузащитника Даниила Фомина из "Уфы". Также бело-голубые выкупили у "Уфы" контракт нападающего Сильвестра Игбуна, который выступал за "Динамо" на правах аренды. Покинули команду, в частности, нападающий Кирилл Панченко, полузащитники Роман Нойштедтер, Жоаозиньо и Артур Юсупов, защитник Владимир Рыков, у которых истекли контракты.