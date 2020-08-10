Гендиректор "Сочи": вопросов к судейству не будет, если реализовывать моменты

МОСКВА, 10 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Генеральный директор футбольного клуба "Сочи" Дмитрий Рубашко считает, что противостояние команд должно быть ограничено футбольным полем, а не выливаться в критику судейства после матчей. Свое мнение он высказал ТАСС.

В воскресенье "Спартак" в Москве в матче первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги сыграл вничью с "Сочи" (2:2). Оба мяча гости забили с пенальти, правомерность назначения которых вызывает сомнения. Владелец московского "Спартака" Леонид Федун заявил изданию "Спорт-Экспресс", что в понедельник команда снимется с чемпионата России.

"Сейчас слишком много начинают говорить о судействе, VAR. На самом деле ребятам надо выигрывать на поле, реализовывать моменты, - сказал Рубашко. - Что касается матча, то я доволен, что команда даже пока в таком составе после болезни неплохо себя проявила, до конца боролась, отдала полностью все силы. Было видно, что мы не сложили оружие, самое главное в команде - это единство коллектива".

"Поблагодарил бы я и "Спартак", хороший старт с таким соперником. Были моменты и у "Спартака", и у нас. Игра была насыщена моментами, была зрелищной, мы автобусом не стояли", - отметил он.

В следующем матче "Сочи" дома 14 августа сыграет с "Химками".