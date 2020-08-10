"Даллас" победил "Сент-Луис" и сыграет с "Калгари" в 1/8 финала плей-офф НХЛ

ТАСС, 10 августа. "Даллас" в серии буллитов одержал победу над "Сент-Луисом" со счетом 2:1 в заключительном, третьем матче мини-турнира в рамках плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Эдмонтоне без зрителей.

В составе "Далласа" заброшенной шайбой отметился Джо Павелски (60-я минута), у "Сент-Луиса" отличился Роберт Томас (4). Автором победного буллита стал российский форвард Денис Гурьянов. Вратарь "Далласа" Антон Худобин отразил все три броска в послематчевой серии, в том числе от Владимира Тарасенко.

В круговом мини-турнире для определения номера посева в Западной конференции также участвовали "Вегас" и "Колорадо". Первое место занял "Вегас", вторым стал "Колорадо", третьим - "Даллас", четвертым - "Сент-Луис". "Даллас" в первом раунде Кубка Стэнли встретится с "Калгари", "Сент-Луис" - с "Ванкувером". Соперники "Вегаса" и "Колорадо" определились ранее, ими стали "Чикаго" и "Аризона" соответственно.

Сезон НХЛ возобновился 1 августа. Команды, занявшие первые четыре места в своих конференциях, были разбиты на две группы. Они провели круговой турнир для определения номера посева. Лучшие будут встречаться на каждой последующей стадии с командами, имеющими самый низкий рейтинг из оставшихся в розыгрыше. Еще 16 клубов стартовали в квалификационном раунде за право попасть в четвертьфинал конференции.

В розыгрыше Кубка Стэнли останутся традиционные 16 команд, серии будут проходить до четырех побед. Встречи принимают две арены. Команды Восточной конференции играют в Торонто, Западной - в Эдмонтоне. Финальная серия Кубка Стэнли состоится в Эдмонтоне.