"Клоунада и бездарный театр". "Спартак" упустил победу над "Сочи" после судейской ошибки

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Матч первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Спартак" - "Сочи", который прошел на стадионе "Открытие-Арена" в Москве и завершился со счетом 2:2, ознаменовался громким скандалом. Из-за ошибочно назначенного судьей Василием Казарцевым при счете 2:1 пенальти в ворота столичного клуба владелец красно-белых Леонид Федун объявил, что хочет снять команду с чемпионата России.

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В июле прошлого года предыдущий чемпионат тоже начинался для команд очным матчем. "Спартак" тогда выиграл со счетом 1:0, гол Самуэля Жиго занимавший тогда пост главы департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров признал забитым не по правилам. В этот раз из-за ошибки главного арбитра пострадали красно-белые, однако теперь это может вызвать куда больший резонанс с учетом судейских решений, которые принимались не в пользу "Спартака" в прошлом сезоне. Главной интригой до начала матча был возможный дебют новичка красно-белых нападающего Александра Кокорина, который минувший сезон завершал именно в составе "Сочи". Его выход на поле против бывшей команды анонсировался красно-белыми еще до игры - фотография Кокорина была на обложке официальной программки к матчу. Однако форвард не попал в заявку из-за повреждения. "Небольшая травма, спазмы мышцы, решили, что не сыграю. Надеюсь, к 14 августа ("Спартак" сыграет во втором туре с "Ахматом" - прим. ТАСС) буду готов", - сказал футболист после игры. Не вошел в заявку "Спартака" на матч и недавно перешедший из "Уфы" полузащитник Остон Урунов. "Урунов занимается с командой, но ему нужна дополнительная индивидуальная работа, чтобы вернуться в форму. Он три недели не тренировался, переболев коронавирусом, ему требуется восстановление", - подчеркнул после матча главный тренер красно-белых Доменико Тедеско. Слезы Соболева Решения Казарцева стали поводом для обсуждения уже в первые 15 минут игры. Открывший счет в матче спартаковский форвард Александр Соболев во время празднования гола снял футболку, под которой у него находилась майка с фотографией матери, скончавшейся 1 августа. Казарцев показал игроку желтую карточку, что было верным решением, так как в регламенте прописано предупреждение за снятие футболки после забитого мяча. Однако многие поспешили обвинить арбитра в формализме.

"По правилам футбола это желтая карточка, тут судье никто ничего предъявить не может, он делал все согласно правилам. Но если объективно, никто ничего ему не сказал бы, если бы он не показал ту карточку, возможно, получил бы только замечание от инспектора после игры, - сказал ТАСС бывший инспектор Международной федерации футбола Натан Бартфельд. - Будь я в этой ситуации на его месте, зная о случившемся в семье Соболева, лучше бы получил замечание. Но повторюсь, к судье по правилам придраться не к чему". Другим спорным моментом стало назначение Казарцевым первого пенальти в ворота хозяев. Уже после гола нападающего "Спартака" Джордана Ларссона при счете 2:0 судья указал на "точку" из-за контакта защитника красно-белых Павла Маслова с полузащитником сочинцев Кириллом Заикой. Судья трактовал эпизод так, что Маслов коснулся ноги Заики, сделав так называемую "накладку" и не позволив, таким образом, добраться ему до мяча. По мнению Бартфельда, решение было ошибочным: "Защитник "Спартака" ни в чем не виноват, убежден, что 11-метрового не было, и VAR ошибся, и судья в поле". После реализованного нападающим гостей Дмитрием Полозом пенальти команды имели еще ряд неплохих возможностей для взятия ворот до ухода на перерыв. Вторая половина встречи изобиловала больше не опасными моментами, а борьбой и накалом. Запомнился эпизод с заменой отдавшего голевую передачу на Ларссона полузащитника красно-белых Зелимхана Бакаева, который экспрессивно отреагировал на это решение тренерского штаба и сразу ушел в раздевалку. Кульминацией матча стала эпизод, случившийся уже в концовке встречи. На 88-й минуте после удара по воротам вышедший на замену полузащитник "Сочи" Анатолий Немченко столкнулся с защитником хозяев Жиго и упал на газон. Как выяснилось позднее, при этом он получил травму коленного сустава. Казарцев, посоветовавшись с видеоассистентом Алексеем Еськовым, назначил пенальти, полузащитник гостей Кристиан Нобоа пробил точно и установил окончательный счет в матче - 2:2. Судей ждет Яуза Назначение пенальти вызвало грандиозный скандал. После финального свистка не заставила себя ждать реакция Федуна. "Я завтра объявлю, что мы снимаемся с чемпионата, пусть играют без нас, - сказал Федун газете "Спорт-Экспресс". - В этой клоунаде, которую устроили, я участвовать не хочу, и тратить деньги тоже. Не нужен "Спартак", значит, не нужен".

Присутствовавший на матче глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктор Кашшаи сообщил тому же изданию, что назначение второго пенальти было ошибочным. Также он добавил, что Казарцев отстранен от судейства, а в отношении Еськова будет проведено разбирательство. "Игрок "Сочи" на длинном шаге, но сумел сначала пробить по воротам, - сказал Бартфельд. - Естественно, он не мог остаться далее на ногах, никаких мотивов назначения 11-метрового удара не было. Нельзя портить игру таким образом. Надо на длительный срок дисквалифицировать как главного арбитра, так и бригаду VAR, которая не подсказала своему коллеге". Не скупился на эмоции и бывший форвард "Спартака" Роман Павлюченко. "В Москве есть река Яуза, и вот когда я увидел второй пенальти в ворота "Спартака", то у меня была только одна мысль - этих людей, которые на матче работали с VAR, надо просто взять, посадить в мешок и бросить в Яузу. Второй пенальти - это полное свинство, и это наш российский футбол. В прошлом году я не до конца понимал слова Федуна о заговоре против "Спартака", но сейчас понимаю, что это просто убийство команды", - сказал Павлюченко. По мнению народного артиста РФ и болельщика "Спартака" пианиста Дениса Мацуева, необходимо срочно принимать меры по повышению качества судейства. "Мне звонят друзья - болельщики не "Спартака" и говорят - зачем такое судейство нужно? Какой-то цирк и бездарный театр - вот что мы увидели в Тушино, и даже судить в одну сторону можно более талантливо. Судья был не талантлив, скажем так, но уверяю вас, "Спартак" еще отомстит на поле", - сказал он. Прядкин ожидает справедливое решение по судейству Не менее жесткой выглядела оценка судейства от генерального директора "Спартака" Шамиля Газизова. "Вопросы зададим им [РФС], мне смеяться хочется - это же клоунада продолжается. Федун борется с несправедливостью. Поверьте, если я вижу эту клоунаду, он видит ее еще быстрее", - сказал он после матча. "Сейчас все возмущены, я также возмущен, сдерживаюсь, пытаюсь держать определенную позицию. Со своей точки зрения, я же не арбитр, я вижу, что это неправильно, а мне объясняют, что это правильно. По мне, это ошибки судей, пусть [глава судей] даст оценку и расскажет миллионам болельщиков, команде. Ей обидно - она работает, у нее отнимают очки", - добавил он.

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Еще одним поводом для обсуждения стали слова Федуна. "На самом деле сейчас это эмоции, отчасти можно понять его. Утро вечера мудренее, завтра трезво все будут оценивать. Не хотелось бы такого развития (снятия "Спартака"), однозначно", - сказал ТАСС генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко. "Леонида Арнольдовича можно понять, - сказал приехавший на матч бывший полузащитник "Спартака" Денис Глушаков. - Я затрудняюсь что-то говорить. Любому человеку обидно, когда команда теряет очки и ее, может быть, где-то несправедливо судят". Относительно самой игры Тедеско отметил выступление его команды после перерыва. "Второй тайм, считаю, отлично провели, старались атаковать, не играть на удержание счета, были как позиционные атаки, так и контрвыпады. Сыграла хорошо группа нападения: [Максим] Глушенков, Ларссон, [Эсекьель] Понсе, Соболев. Нужно было забивать третий гол, моменты были, но игра закончилась со счетом 2:2", - сказал он. Очевидно, что история, связанная с судейством матча, только начинается. "Конечно, мы бы не хотели обсуждать судейство в первом туре нового сезона, но раз вопросы есть - их нужно рассматривать в рабочем порядке, надеемся, судейско-экспертная комиссия (при президенте Российского футбольного союза - прим. ТАСС) вынесет справедливое решение", - сказал ТАСС президент РПЛ Сергей Прядкин. "Арсенал" вновь не одолел "Ахмат" В первом матче дня "Уфа" крупно уступила "Краснодару" на своем поле со счетом 0:3. Было видно, что на игре команды сказалось отсутствие полузащитников Даниила Фомина и Остона Урунова, которые отправились, соответственно, в столичные "Динамо" и "Спартак". Лишилась "Уфа" и нападающего Сильвестра Игбуна, контракт которого также выкупило "Динамо", однако он выступал на правах аренды за московский клуб еще в прошлом сезоне. Атака "Уфы" смотрелась очень бледно после ухода ведущих игроков, "Краснодар" имел двукратное преимущество над соперником по ударам по воротам.

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