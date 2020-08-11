Не киборги, но спортсмены. О кибатлетике простыми словами

Человеку неподготовленному, оказавшемуся на тренировке этих спортсменов, может показаться, что здесь снимается кино — ни больше ни меньше

Что вы подумаете, увидев людей в экзокостюмах, девочек с наноруками или парней, управляющих силой мысли автомобилем на большом мониторе без помощи рук? А если это впервые видят люди поколения, заставшего черно-белые телеэкраны или электронно-вычислительные машины размером в половину жилой комнаты? Сразу на ум приходят фантастические блокбастеры и различного рода видеоигры. И тем не менее это не сцены из фильмов про будущее и киборгов, это реальные, обычные люди, которые называют себя кибатлетами — не путать с кибератлетами, это немного другая история. Стоит оговориться: слово "обычные" в данном случае, наверное, автором выбрано неудачно. Можно ли называть "обычными" людей с ограниченными возможностями, которые сегодня являются пилотами, или, как это еще называется, "операторами" ведущих компаний по разработке средств для реабилитации? И, кстати, кибатлеты иногда в шутку сами себя называют "киборгами".

На эту тему Журова уверена, что кибатлетика будет востребована людьми и интересна спонсорам

Слово "инвалид" образовано от латинского invalidus. Русскоязычный вариант всезнайки-википедии трактует нам это слово как "не­мощ­ный, сла­бый". Но если разобраться — invalidus образовано из двух частей: in — "не", validus — "сильный, здоровый, крепкий, способный". Не уверена, что эти ребята сегодня согласятся с определением "инвалид". Кибатлетика чем-то напоминает паралимпийский спорт, но с одним нюансом — этим спортсменам разрешено использовать средства, расширяющие их физические возможности. В паралимпийском спорте атлет использует только свои собственные силы. Но и те и другие выбрали один путь — путь преодоления. Возьмите в руки ящик с яблоками и попробуйте с ним пройти небольшую полосу препятствий с шаткими перекладинами вверху на уровне глаз и внизу на уровне щиколоток, да так, чтобы ни одна из них не упала. А теперь представьте, что это делает человек с искусственной ногой. И делает он это, испытывая немалый стресс, ведь на него смотрят несколько десятков глаз и куча видеокамер. С такого показательного выступления началась открытая тренировка российской сборной кибатлетов в Одинцове — команда готовится там к чемпионату мира Cybathlon 2020, он пройдет в ноябре. Первый турнир в 2014 году затеяла Швейцарская высшая техническая школа Цюриха совместно с Швейцарским национальным центром компетенции в области робототехники, и основной идеей этого турнира было поспособствовать развитию бионических технологий. Два года шла только регистрация на первый старт — в 2015 году участники смогли посоревноваться в тестовом режиме, а уже в 2016-м в швейцарском Клотене они вышли на соревнования.

56 команд из 25 стран мира соревновались в шести категориях — нейрокомпьютерный интерфейс (в ней лидировала Швейцария), функциональное электрическое стимулирование (США), протезы рук (Нидерланды), протезы ног (Исландия), соревнования на инвалидных колясках и с экзоскелетами (Германия). Причем соревнования проходили как среди атлетов, так и среди компаний, выпускающих техсредства реабилитации. Не напоминает "Кубок конструкторов" в "Формуле-1"? Участвовали в первых соревнованиях и россияне, но тогда команда не смогла войти в первую тройку. А уже через год, в 2017 году, проект "Кибатлетика" был представлен президенту России Владимиру Путину. Это произошло в Петрозаводске на встрече главы страны с представителями социально ориентированных НКО, когда слово взял Андрей Давыдюк, возглавляющий НКО "Союз "Кибатлетика", который объединил российских разработчиков и поставщиков технических средств реабилитации. Еще через два года Давыдюк в Светлогорске на встрече президента с представителями общественности Калининградской области рассказал Путину: соревнования по кибатлетике прошли уже в десяти регионах страны, и теперь российские спортсмены готовятся к чемпионату мира 2020 года в Цюрихе. Пандемия подкорректировала планы предстоящего чемпионата, он состоится одновременно в нескольких странах — сборная России поспорит с 86 командами из 29 стран мира, выступив в пяти спортивных дисциплинах. Общий старт — 13 ноября. Основной претендент на московскую часть турнира — площадка ВДНХ. К чемпионату сегодня готовятся команды Neurobotics, специализирующаяся на направлении "интерфейс", ExoAtlet, за которую выступают атлеты в экзоскелетах, Ortokosmos представляют атлеты с протезами нижних конечностей, команду CaterWill — спортсмены на электрифицированных колясках, а Super Motorica — атлеты с бионическими протезами рук.

А теперь чуть подробнее о российских пилотах и конструкторах. Итак, Neurobotics: тренер — Александр Зонов, пилот — Руслан Нуруллин. Руслан прошел службу в Вооруженных силах РФ, занимался футболом и участвовал в любительских лигах. Он получил травму в 2012 году в результате ДТП и несмотря ни на что продолжает активную жизнь и даже работает наставником любительской футбольной команды. "Со стороны, наверное, все это выглядит просто, — рассказал Нуруллин. — Думаю, вы за полчаса сможете освоить такое управление. Но к этому тоже надо привыкать, и словами трудно объяснить, как нужно управлять этой машиной. Важно отключить эмоции, мимику лицевых мышц по максимуму. По сути наши соревнования — битва разработчиков, и победит в этом турнире тот, кто из них ближе всех окажется к постижению силы мысли". И если со стороны такие "гонки" могут выглядеть как интересное развлечение, на деле технология управления силой мысли может ощутимо помочь людям, которые не в состоянии даже шевельнуть пальцем. Зонов, тренер Руслана, пояснил, что таким образом даже обездвиженный человек может подавать команды инвалидному креслу, включать телевизор, свет. И такие простые на первый взгляд команды могут значительно расширить возможности человека. На реплику корреспондента ТАСС: "Это же, наверное, космически дорого" — Зонов рассказал: "Все это реально. Технологии уже здесь, мы их только оттачиваем и делаем их простыми в использовании. Система, которую сегодня использует Руслан, стоит 70 тыс. рублей. И позволить себе ее могут многие".

ExoAtlet выступит в соревнованиях участников, использующих экзоскелеты, — команда будет защищать честь страны в экзоскелете ExoAtlet I. Инженер команды — Мстислав Родыгин, пилот — Денис Левин. Ortokosmos — команда, за которую выступит пилот Ринат Хусаинов, — участвует с использованием высокофункционального протеза бедра, собранного профессиональными российскими протезистами в реабилитационном центре Ortokosmos. Лидер команды — Степан Головин, развивающий спортивное протезирование с 2006 года. Команду CaterWill представят спортсмены на электрифицированных колясках. Ее пилот Юрий Ларин в 2000 году получил перелом позвоночника, а сегодня на своем "болиде" Ларин может самостоятельно преодолевать лестницы и различные препятствия. И наконец, Super Motorica, которая поборется за титул лучших в соревнованиях среди спортсменов с бионическими протезами рук. На Cybathlon 2020 они будут соревноваться в дисциплине Powered Arm Prosthesis Race среди спортсменов с бионическими протезами рук. Лидер команды — Илья Чех, пилоты — Сергей Бачу и Элина Жукова. Лидер Super Motorica 31-летний Илья Чех в нескольких словах максимально просто объяснил принцип механизма бионического протеза: "Сигнал идет из головы, активируя мышцы. В протезе есть электронные датчики, которые считывают мышечные сокращения. Протез должен находиться строго в определенном месте руки. Все упражнения, что делают наши пилоты, заточены на бытовые операции, и соревнования, в которых они будут участвовать, заточены именно на функциональность — приготовить себе завтрак, развесить белье, собрать". По словам Ильи, цены на такое оборудование варьируются. "По-разному — от 250 до полутора миллионов рублей. В зависимости от функциональности. Туда даже модуль вай-фай можно вставить или модуль пэй-пасс. Используя протез, по идее, можно не пользоваться ни часами, ни телефоном — технически в этом протезе все заложено".