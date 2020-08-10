Следующий сбор российских гимнастов на "Озере Круглом" пройдет с 16 августа по 3 сентября

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Ближайший сбор национальной команды России по спортивной гимнастике пройдет на подмосковной базе "Озеро Круглое" с 16 августа по 3 сентября. Об этом сообщила ТАСС старший тренер сборной Валентина Родионенко.

"С 16 августа по 3 сентября на "Озере Круглом" сборные проведут очередной тренировочный сбор, - сказала Родионенко. - Никто из ведущих гимнастов не планирует его пропускать, поскольку идет тщательная подготовка к чемпионату России и европейскому первенству. Приедут все, включая Артура Далалояна, который восстановился после травмы и был на предыдущем сборе, который завершился в субботу".

Тренер призналась, что удовлетворена тем, как команда отработала на предыдущем сборе на "Озере Круглом", который проходил с 19 июля по 8 августа. "Все прошло по плану, спортсмены постепенно восстанавливают свои программы. Самое главное, чтобы никто не подхватил коронавирус. Надеюсь, что все обойдется", - сказала Родионенко.

В числе вызванных на предыдущий сбор, помимо трехкратного серебряного и двукратного бронзового призера Олимпийских игр, двукратного чемпиона мира Дениса Аблязина и трехкратного чемпиона мира Далалояна, были обладатель трех золотых медалей чемпионата мира 2019 года Никита Нагорный, серебряные призеры Олимпиады-2016 Давид Белявский и Иван Стретович, двукратная победительница Европейских игр - 2019 Ангелина Мельникова, чемпионка Европы 2018 года Лилия Ахаимова и ряд других ведущих спортсменов.

Чемпионат России по спортивной гимнастике пройдет в Пензе с 26 октября по 8 ноября. Местом проведения европейских первенств станет Баку. Мужчины разыграют медали с 9 по 13 декабря, женщины - с 17 по 20 декабря.