FISU стала партнером международного форума "Спорт-Аккорд" в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. Международная федерация университетского спорта (FISU) стала золотым партнером всемирного саммита бизнеса и спорта "Спорт-Аккорд", который пройдет в мае следующего года в Екатеринбурге. Об этом сообщил в понедельник Департамент информационной политики Свердловской области.

"Соглашение подписано ровно за три года до старта Всемирных студенческих игр, церемония открытия которых состоится 8 августа 2023 года в столице Урала", - говорится в сообщении.

Министр спорта РФ и президент Международной федерации университетского спорта Олег Матыцин считает, что соглашение позволит укрепить позиции FISU.

"Спорт-Аккорд" - одно из важнейших событий в мире международного спорта. FISU была одним из основателем всемирного объединения международных спортивных федераций и сейчас продолжает укреплять свои позиции в международном спортивном движении и быть лидером во многих областях. Этот саммит будет для нас особенным, потому что пройдет в городе - организаторе летних Всемирных студенческих игр 2023 года", - цитирует министра департамент.

Всемирный саммит "Спорт-Аккорд" - одно из крупных ежегодных спортивных мероприятий, в котором принимают участие международные спортивные федерации, правообладатели, организационные комитеты, администрации городов, СМИ и предприятия.

Саммит принимает ежегодные общие собрания руководящих органов, а также делегацию Международного олимпийского комитета (МОК). Он проводится каждый год в новом городе и объединяет представителей более 100 международных спортивных федераций. Россия ранее дважды принимала саммит. В 2013 году он прошел в Санкт-Петербурге, в 2015-м - в Сочи.