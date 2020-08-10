Александр Жуков призвал аннулировать результат матча РПЛ "Спартак" - "Сочи"

"Спартак" в воскресенье в Москве сыграл вничью с "Сочи" (2:2). Арбитр Василий Казарцев назначил два пенальти в ворота "Спартака", второй - в концовке встречи. В тот же день владелец московского клуба Леонид Федун сообщил газете "Спорт-Экспресс", что 10 августа хочет объявить о снятии команды с чемпионата России. Президент РПЛ Сергей Прядкин заявил ТАСС, что не может представить турнир без красно-белых.

"Я хочу высказаться не как болельщик "Спартака", а как человек, который давно смотрит в футбол и сам играл, - сказал Жуков. - Мне кажется, что для любого человека, который разбирается в футболе более-менее, очевидно, что эти судейские решения по пенальти были предвзятыми. На мой взгляд, Российскому футбольному союзу нужно очень серьезно подойти к этой ситуации. Думаю, что результат матча стоит аннулировать, а судей, которые были причастны к этому делу, скорее всего, стоит дисквалифицировать".

По мнению собеседника агентства, заявление о снятии "Спартака" с чемпионата России было сделано Федуном на эмоциях. "Спартак" не должен сниматься. Другое дело, что, по моему мнению, результат этого матча надо аннулировать. Вчера было явно неспортивное действо", - отметил почетный президент ОКР.

Согласно статье 5.7 "Аннулирование результата матча" регламента РПЛ, аннулирование результата матча возможно лишь по решению контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС). Для этого "Спартак" должен направить протест, по результатам которого, если будет подтверждено, что "несоблюдение правил игры и (или) регламентов соревнований в части проведения матча повлияло на его результат, юрисдикционный орган (в данном случае КДК РФС - прим. ТАСС) может принять решение об аннулировании результата матча с последующей переигровкой либо присуждением поражения".

В утвержденном 1 августа дисциплинарном регламенте РФС есть статья 21 - "Аннулирование результата матча". В ее втором пункте говорится о том, что "последствием аннулирования результата матча может быть назначение переигровки, присуждение поражения одной из команд либо обеим командам, участвующим в матче". "Последствие аннулирования результата матча определяется настоящим регламентом или регламентом соревнования, а в случаях, когда указанными документами не определены последствия аннулирования результата матча, - решением юрисдикционного органа".