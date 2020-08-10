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Футбол в России

Жуков: ошибки судей матча "Спартак" - Сочи" были похожи на преднамеренные действия

Главный арбитр встречи Василий Казарцев назначил два пенальти в ворота "Спартака", второй - в концовке встречи

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Ошибки судей в матче первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Спартак" - "Сочи" были похожи на преднамеренные действия. Такое мнение ТАСС высказал вице-спикер Госдумы, почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков.

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"Спартак" в воскресенье в Москве сыграл вничью с "Сочи" (2:2). Главный арбитр встречи Василий Казарцев назначил два пенальти в ворота "Спартака", второй - в концовке встречи. Сочинцы реализовали оба одиннадцатиметровых удара.

"Возможно, стоит попробовать получить информацию от компаний, которые принимали ставки на этот матч, - сказал Жуков. - Я не могу представить себе ситуацию, когда люди, разбирающиеся в футболе, - квалифицированные судьи - могли так ошибиться. Я допускаю, что это была не ошибка. Это очень похоже на преднамеренные действия, поэтому возможно тут нужно разбираться не только на уровне футбольного союза, но и административных органов".

После матча владелец московского клуба Леонид Федун сообщил газете "Спорт-Экспресс", что 10 августа хочет объявить о снятии команды с чемпионата России.

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