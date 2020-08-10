Арбитров матча РПЛ "Спартак" - "Сочи" проверят на полиграфе

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Судей матча первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским "Спартаком" и "Сочи" проверят на полиграфе. Об этом ТАСС заявили в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).

Снятие с чемпионата — не выход.

Снятие с чемпионата — не выход. РФС стоит назначить переигровку матча "Спартак" — "Сочи"

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В воскресенье "Спартак" дома сыграл вничью с "Сочи" (2:2), оба гола гости забили с пенальти, правомерность назначения которых вызывает сомнения. На встрече работала судейская бригада во главе с Василием Казарцевым. За систему видеоассистента рефери (VAR) отвечал Алексей Еськов.

"Судей проверят на полиграфе", - заявили в РФС. Дата проверки будет сообщена дополнительно.

После матча владелец "Спартака" Леонид Федун сообщил газете "Спорт-Экспресс", что 10 августа хочет объявить о снятии команды с чемпионата России.