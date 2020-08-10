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Гран-при России "Формулы-1"

Земфира выступит с концертом в рамках Гран-при России "Формулы-1"

Посещение мероприятия входит в стоимость билета на российский этап
Земфира Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Земфира
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 10 августа. Певица Земфира станет хедлайнером музыкальной программы на российском этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Об этом сообщает пресс-служба "Росгонок", промоутера Гран-при России.

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Гран-при России пройдет в Сочи с 25 по 27 сентября. Концерт состоится 26 сентября в Олимпийском парке. Посещение мероприятия входит в стоимость билета на российский этап.

Земфира впервые проведет концерт в рамках развлекательной программы Гран-при России. На прошлых этапах в Сочи выступали "Мумий Тролль", "Ленинград", "Би-2", Баста и другие музыканты.

Старт сезона "Формулы-1 был отложен до июля из-за коронавируса. Из-за этого календарь претерпел существенные изменения. На данный момент организаторы чемпионата объявили о проведении 13 этапов, пять из которых уже прошли.

Гран-при России проводится с 2014 года. Действующий контракт на проведение российского этапа рассчитан до 2025 года.

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Гран-при России
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