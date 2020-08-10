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Футбол в России

Футболист "Спартака" Соболев поблагодарил команду за поддержку в связи с кончиной матери

В воскресном матче с "Сочи" нападающий открыл счет, после чего снял игровую майку, под которой оказалась футболка с фотографией матери игрока

ТАСС, 10 августа. Нападающий московского "Спартака" Александр Соболев поблагодарил партнеров по команде, руководство футбольного клуба и болельщиков за поддержку в связи с кончиной матери. Слова благодарности 23-летний форвард опубликовал в Instagram.

В воскресном матче первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Сочи" (2:2) нападающий открыл счет, после чего снял игровую майку, под которой оказалась футболка с фотографией матери игрока, которая скончалась за несколько дней до матча. В этот момент Соболев расплакался, а партнеры по команде окружили его, не празднуя гол. Главный арбитр встречи Василий Казарцев показал футболисту желтую карточку, действуя согласно регламенту.

"Мамуля, я исполню твою мечту, я буду сильным, обещаю. Спасибо всем за поддержку: команде, руководству, болельщикам. Я вас всех люблю", - написал Соболев.

Соболев в январе 2020 года перешел в "Спартак" из самарских "Крыльев Советов" на правах аренды. В мае красно-белые сообщили о выкупе прав на футболиста. В 15 играх за "Спартак" Соболев забил пять мячей.

В прошлом сезоне он занял четвертое место в в списке бомбардиров с 12 голами.

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