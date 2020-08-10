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Футбол в России

Дворкович считает, что Федуну не следует спешить с решением о снятии "Спартака" с РПЛ

По мнению бывшего главы оргкомитета "Россия-2018", владельцу московского клуба нужно дождаться, когда стихнут эмоции
Президент FIDE Аркадий Дворкович Денис Тырин/ТАСС
Описание
Президент FIDE Аркадий Дворкович
© Денис Тырин/ТАСС

МОСКВА, 10 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Президент Международной шахматной федерации (FIDE), бывший глава оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович уважительно отнесся к словам владельца "Спартака" Леонида Федуна о желании снять команду с чемпионата России по футболу. Об этом он рассказал ТАСС.

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В воскресенье "Спартак" дома сыграл вничью с "Сочи" со счетом 2:2 в матче первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), оба гола гости забили с пенальти, правомерность назначения которых вызывает сомнения. После встречи Федун сообщил газете "Спорт-Экспресс", что 10 августа хочет объявить о снятии команды с чемпионата России.

"Я уважительно отношусь к его (Федуна - прим. ТАСС) позиции, но решения лучше принимать, когда эмоции стихают", - сказал Дворкович.

Теги
Российский футболДворкович, Аркадий Владимирович
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