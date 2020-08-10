Колосков считает, что судьи в РПЛ знают правила, но очень плохо разбираются в футболе

В воскресенье в матче первого тура чемпионата России "Спартак" в Москве на "Открытие-Арене" сыграл вничью с "Сочи" (2:2). Главный арбитр встречи Василий Казарцев назначил два пенальти в ворота хозяев поля, второй - в концовке встречи.

МОСКВА, 10 августа /ТАСС/. Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков считает, что современные арбитры, которые работают на матчах Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), знают правила, но при этом очень плохо разбираются в самой игре. Такое мнение Колосков высказал ТАСС.

"Бывшие наши судьи, работавшие на высоком уровне, - Павел Казаков, Альмир Каюмов, Валерий Бутенко, Сергей Хусаинов, в свое время сами мастера спорта, прилично играли, разбирались в футболе изнутри, - сказал Колосков. - Сейчас судьи, такое ощущение, просто вызубрили правила, но как их применять в конкретном эпизоде не знают, отсюда все проблемы и абсолютная безнаказанность. Тренера, игрока, команду можно наказать, а судья у нас как отдельная каста. У них сейчас потрясающие финансовые условия, они должны держаться за эти места всеми силами, а вместо этого допускают такие ляпы, как в воскресном матче "Спартак" - "Сочи".

"Второе, что меня поражает - порой без достаточных оснований судьи раздают желтые карточки, - добавил собеседник агентства. - Есть те, кто ими просто жонглируют, забывая, что лучшее судейство то, когда судью не видно на поле. Люди приходят на стадион смотреть на футболистов, а не на судью. И каждая такая необоснованная карточка - путь к тому, что игрок может пропустить следующий матч".

Колосков считает, что нынешняя судейская организация не вписывается в общую структуру российского футбола. "С моей точки зрения, она сейчас в стороне находится, хотя главу судейского комитета [Российского футбольного союза] Ашота Хачатурянца считаю опытным руководителем, который умеет выстроить работу организации. Они сами по себе, вне структуры, это нехорошо. Судьи должны быть частью футбола и нести ответственность за неправомерные действия", - резюмировал почетный президент РФС.