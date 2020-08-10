Колосков считает, что снятие "Спартака" с чемпионата России исключено

В воскресенье в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) "Спартак" в Москве на "Открытие-Арене" сыграл вничью с "Сочи" (2:2). Главный арбитр встречи Василий Казарцев назначил два пенальти в ворота хозяев поля, второй - в концовке встречи. После игры недовольный работой судей Федун заявил изданию "Спорт-Экспресс" о том, что 10 августа объявит о снятии команды с чемпионата.

"Слова владельца "Спартака" Леонида Федуна о снятии с чемпионата РПЛ, конечно, лишь эмоции, - сказал Колосков. - Когда засуживают, свет не мил бывает, тем более, когда это делают регулярно, поэтому в такой ситуации любые эмоции могут быть. Клуб протестует, но в ответ ничего не получает, нет обратной связи никакой, в этом проблема".

"Как-то руководство "Спартака" написало официальное письмо в судейский департамент, указав, кажется, 11 спорных эпизодов и попросив их рассмотреть детально, но этого сделано не было", - напомнил почетный президент РФС об открытом письме московского клуба на имя главы департамента судейства РФС Виктора Кашшаи от 21 июля. Спустя два дня руководитель российских арбитров в эфире "Матч ТВ" заявил, что отправит ответ на письмо "Спартака". По информации ТАСС, на данный момент в клубе не получили разъяснений от Кашшаи.

"Конечно, "Спартак" не снимется с чемпионата, этого не будет, исключено. Да, Леонид Федун финансирует клуб, много вкладывает в него, но там огромное количество болельщиков, кто это позволит сделать? Просто надо уважительно относиться к просьбам любого клуба, "Спартака" в том числе", - отметил собеседник агентства.

В заключение Колосков вспомнил историю 23-летней давности, когда в решающем матче отборочного турнира чемпионата мира 1998 года между сборными Болгарии и России (1:0) чешский арбитр Вацлав Крондл ошибался в пользу хозяев. "Я привез запись в исполком УЕФА [Союза европейских футбольных ассоциаций], просил президента Леннарта Юханссона ее посмотреть. Сказали, что это запрещено регламентом, но в перерыве на кофе эти эпизоды все-таки удалось показать. Все все увидели, и Крондл перестал судить", - резюмировал почетный президент РФС.