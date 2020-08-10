Косторная пока не подала заявление в ФФККР на переход в группу Плющенко

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Российская фигуристка Алена Косторная до сих пор не подала документы на переход в группу Евгения Плющенко в Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР). Об этом сообщил ТАСС генеральный директор ФФККР Александр Коган.

Но Тутберидзе в этом не виновата

Уход Косторной — поражение старой тренерской системы. Но Тутберидзе в этом не виновата

"Документы от члена сборной России Алены Косторной на переход от одного тренера к другому и из одной организации в другую еще не поступали", - сообщил Коган.

Трансферное окно переходов членов сборной России было открыто с 1 апреля по 31 мая, заявления спортсменок могут быть рассмотрены в особом порядке. О переходе 16-летней спортсменки из группы Этери Тутберидзе в академию "Ангелы Плющенко" стало известно 31 июля.

Косторная занималась в группе Тутберидзе с 2017 года. В прошлом сезоне она выиграла золотые медали чемпионата Европы, двух этапов Гран-при и финала серии. Косторной принадлежат мировые рекорды в короткой программе (85,45 балла) и по сумме баллов (247,59).