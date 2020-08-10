Федун заявил о невозможности аннулировать результат матча РПЛ "Спартак" - "Сочи"

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Результат матча первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским "Спартаком" и "Сочи" невозможно аннулировать. Об этом ТАСС заявил владелец "Спартака" Леонид Федун.

В воскресенье "Спартак" в Москве сыграл вничью с "Сочи" (2:2). Главный арбитр встречи Василий Казарцев назначил два пенальти в ворота хозяев, второй - в концовке встречи, оба одиннадцатиметровых удара сочинцы реализовали. После игры недовольный работой судей Федун заявил изданию "Спорт-Экспресс", что 10 августа объявит о снятии команды с чемпионата.

"Аннулировать [результат матча "Спартак" - "Сочи"] невозможно", - сказал Федун, отвечая на вопрос, будет ли клуб добиваться аннулирования результата воскресной игры.

Во втором туре "Спартак" 14 августа дома сыграет с "Ахматом". Начало игры - 20:00 мск.