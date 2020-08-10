Федун выступил за приглашение иностранных арбитров в качестве видеоассистентов рефери

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун считает, что на матчи Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) нужно приглашать иностранных судей в качестве видеоассистентов рефери (VAR). Такое мнение Федун высказал ТАСС.

В воскресенье в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) "Спартак" в Москве на "Открытие-Арене" сыграл вничью с "Сочи" (2:2). Главный арбитр встречи петербуржец Василий Казарцев назначил два пенальти в ворота хозяев поля, второй - в концовке встречи. На VAR в этой игре работали москвичи Алексей Еськов (видеоассистент) и Тихон Калугин (помощник видеоассистента). После игры недовольный работой судей Федун заявил изданию "Спорт-Экспресс" о том, что 10 августа объявит о снятии команды с чемпионата.

"Безусловно, приглашение иностранцев на VAR является необходимым условием восстановления доверия к системе. При этом судьи могут находиться в студии в любой точке мира", - сказал Федун. Также владелец "Спартака" заявил ТАСС о том, что аннулировать результат матча с "Сочи" не представляется возможным.

Во втором туре красно-белым 14 августа предстоит дома сыграть с "Ахматом". Начало игры намечено на 20:00 мск.