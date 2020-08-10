Чемпионы мира по санному спорту Денисьев и Антонов пропустят командный сбор в Сочи

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Чемпионы мира 2020 года в соревнованиях экипажей саней-двоек Александр Денисьев и Владислав Антонов пропустят сбор национальной команды, который стартовал 9 августа в Сочи. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России Сергей Чудинов.

Команда отправилась на сбор в Сочи сразу после завершения предыдущего централизованного тренировочного мероприятия, которое проходило на базе в подмосковном Парамонове. Спортсмены будут жить в Адлере на базе "Юность" и тренироваться на трассе в Красной Поляне.

"На сбор в Сочи приехали все сильнейшие, за исключением Денисьева и Антонова, - сказал Чудинов. - Об этом было решено заранее из-за имеющихся проблем со спиной у Денисьева. Они будут готовиться к сезону самостоятельно и присоединятся к команде на следующем сборе, который начнется в конце августа в Парамонове".

"Перед началом прошлого сезона мы также давали этому экипажу возможность готовиться самостоятельно. Чемпионат мира показал, что этим опытным спортсменам можно доверять", - добавил главный тренер.

На ЧМ-2020, который проходил на олимпийской трассе в Сочи, Денисьев и Антонов выиграли золото в спринте и серебро - в классических состязаниях двоек.

Как сообщал ранее ТАСС, по итогам завершившегося 20 марта чемпионата России тренерский штаб сборной страны определил спортсменов, которые будут готовиться к новому сезону в составе национальной команды. У мужчин это Роман Репилов, Семен Павличенко, Александр Горбацевич, Степан Федоров и Максим Аравин, у женщин - Екатерина Катникова, Татьяна Иванова, Виктория Демченко и Олеся Михайленко. В список на централизованную подготовку вошли также пять экипажей саней-двоек: Андрей Богданов и Андрей Медведев, Александр Денисьев и Владислав Антонов, Владислав Южаков и Юрий Прохоров, Всеволод Кашкин и Константин Коршунов, Дмитрий Бучнев и Даниил Кильсеев.