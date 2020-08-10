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Футбол в России

Тарпищев считает ошибки судей в матче РПЛ "Спартак" - "Сочи" следствием непрофессионализма

По словам президента Федерации тенниса России, такого, что было на матче "Спартака", он никогда не видел
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев Михаил Почуев/ТАСС
Описание
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев
© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 10 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Арбитры, работавшие на матче "Спартак" - "Сочи", были либо предвзяты к московскому клубу, либо у них полностью отсутствует профессионализм. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России (ФТР), болельщик "Спартака" Шамиль Тарпищев.

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В воскресенье "Спартак" дома сыграл вничью с "Сочи" со счетом 2:2 в матче первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), оба гола гости забили с пенальти, правомерность назначения которых вызывает сомнения. Встречу обслуживала судейская бригада во главе с Василием Казарцевым, за систему видеоассистента рефери (VAR) отвечал Алексей Еськов.

"Если говорить по работе судей [на матче "Спартак" - "Сочи"], то это отсутствие профессионализма или предвзятость, - сказал Тарпищев. - При этом больше, наверное, виноват Еськов, который по 100 раз может смотреть эпизод и подсказать главному судье. Если не подсказал, посмотрев момент, - это вопрос предвзятости или отсутствие навыков судейства"

"Никто ж не может сказать - куплен матч или нет. Поэтому либо предвзятость, либо чемпионат судят какие-то болваны. Такого, что было вчера на матче "Спартака", я никогда не видел. Это не красит наш футбол", - добавил Тарпищев.

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Российский футболРоссияТарпищев, Шамиль Анвярович
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