УЕФА изучает возможность проведения матчей сборной России со зрителями

Ближайший домашний матч сборной России в Лиге наций состоится 3 сентября в Москве. Стадион, на котором пройдет игра, пока не определен. Соперником российской команды будет сборная Сербии.

МОСКВА, 10 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) изучает возможность проведения матчей под эгидой организации со зрителями, в том числе игр сборной России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

"Отсылаем вас к решению, принятому исполкомом УЕФА 9 июля, - матчи под эгидой организации должны проходить без зрителей до дальнейших указаний, - сообщили ТАСС в пресс-службе УЕФА в ответ на вопрос о том, когда будет принято решение о возможности проведения домашних матчей сборной России в Лиге наций со зрителями. - УЕФА постоянно следит за развитием нормативно-правовой базы в разных странах. На середину августа запланировано изучение ситуации с целью понять, может ли нынешнее решение о проведении всех матчей без зрителей по крайней мере частично изменено".

Также в рамках турнира сборная России в Москве сыграет с командами Турции (11 октября) и Венгрии (14 октября). Гостевые игры россиян состоятся 6 сентября, 15 и 18 ноября против сборных Венгрии, Турции и Сербии соответственно.

9 июля мэр Москвы Сергей Собянин издал указ, согласно которому московские стадионы с 1 августа смогут заполняться до 50% от общей вместимости с учетом соблюдения социального дистанцирования. В матчах Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) вместимость арен столичных клубов фактически ограничена 25%.

О Лиге наций сезона-2020/21

В предстоящем сезоне участники Лиги наций разыграют право сыграть в стыковых матчах за выход на чемпионат мира, который пройдет в Катаре в ноябре-декабре 2022 года. Это право получат два лучших победителя групп Лиги наций (на основе рейтинга турнира).

В Лиге наций сезона-2020/21 национальные команды 55 ассоциаций распределены по лигам в соответствии с рейтингом УЕФА для сборных: команды, занимающие места с 1-го по 16-е, попали в лигу А, с 17-го по 32-е - в лигу В, с 33-го по 48-е - в лигу С, с 49-го по 55-е - в лигу D. Турнир призван заменить товарищеские матчи. Сборная России в сезоне-2018/19 выступала в одной группе с командами Швеции и Турции, заняла второе место и не сумела завоевать право на повышение в классе.