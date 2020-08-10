Тарпищев: US Open 2020 года принесет больше сенсаций, чем обычно

Открытый чемпионат США запланирован на период с 31 августа по 13 сентября. Ранее от участия в турнире отказались австралийка Эшли Барти, испанец Рафаэль Надаль, нидерландка Кики Бертенс, украинка Элина Свитолина, швейцарец Стэн Вавринка, а также россиянка Анастасия Павлюченкова.

"Естественно, сейчас сложно с оформлением необходимых документов и перемещением по миру, - сказал Тарпищев. - Но участие в Открытом чемпионате США - это личные решения, никто никого не заставляет. Более того, организаторы даже расписки берут от игроков, что они сами отвечают за свою безопасность во время турнира и прочее. Ясно, что кому-то надо на Олимпиаду попадать, рейтинги заморожены до января, а очки набирать надо".

"О фаворитах сложно говорить - теннисисты месяцами не играли, нервная система не работала, организм и мозг отвык от соревновательных нагрузок. Поэтому на предстоящем турнире сенсаций будет больше, чем обычно", - отметил он.