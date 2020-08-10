{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
US Open

Тарпищев: US Open 2020 года принесет больше сенсаций, чем обычно

Турнир пройдет с 31 августа по 13 сентября
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 10 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Предстоящий Открытый чемпионат США по теннису принесет больше сенсаций, чем обычно - назвать фаворитов сложно. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Открытый чемпионат США запланирован на период с 31 августа по 13 сентября. Ранее от участия в турнире отказались австралийка Эшли Барти, испанец Рафаэль Надаль, нидерландка Кики Бертенс, украинка Элина Свитолина, швейцарец Стэн Вавринка, а также россиянка Анастасия Павлюченкова.

На эту тему
СМИ: теннисисты из первой двадцатки рейтинга ATP могут не сыграть на US Open

"Естественно, сейчас сложно с оформлением необходимых документов и перемещением по миру, - сказал Тарпищев. - Но участие в Открытом чемпионате США - это личные решения, никто никого не заставляет. Более того, организаторы даже расписки берут от игроков, что они сами отвечают за свою безопасность во время турнира и прочее. Ясно, что кому-то надо на Олимпиаду попадать, рейтинги заморожены до января, а очки набирать надо".

"О фаворитах сложно говорить - теннисисты месяцами не играли, нервная система не работала, организм и мозг отвык от соревновательных нагрузок. Поэтому на предстоящем турнире сенсаций будет больше, чем обычно", - отметил он.

Теги
US OpenТарпищев, Шамиль Анвярович
Сборные по футболу
УЕФА изучает возможность проведения матчей сборной России со зрителями
Ближайший домашний матч сборной России в Лиге наций состоится 3 сентября в Москве
Читать полностью