Футболисты "Атлетико" Корреа и Врсалько инфицированы коронавирусом

ТАСС, 10 августа. Футболисты испанского "Атлетико" полузащитник Анхель Корреа и защитник Шиме Врсалько инфицированы коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В воскресенье "Атлетико" сообщил о двух случаях заражения в составе команды, уведомив в преддверии матча Лиги чемпионов Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и другие ведомства.

У обоих игроков заболевание протекает бессимптомно, они находятся дома в самоизоляции. Отмечается, что несколько месяцев назад у Врсалько выработались антитела.

13 августа команда сыграет с германским "Лейпцигом" в четвертьфинале Лиги чемпионов в Лиссабоне. В Португалию во вторник отправится 21 игрок основной команды, а также ряд футболистов молодежного состава. Ранее УЕФА создал протокол, при соблюдении которого команда сможет принять участие в плей-офф Лиги чемпионов, несмотря на случаи заражения.

Лига чемпионов была приостановлена в марте из-за пандемии коронавируса и возобновилась 7 августа. Начиная с четвертьфинала все игры будут проходить в Лиссабоне в формате одноматчевого противостояния без зрителей. Четвертьфиналы пройдут 12-15 августа, полуфиналы - 18-19 августа, финал состоится 23 августа.