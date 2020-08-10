Коронавирус выявлен у троих хоккеистов "Югры"

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 августа. /ТАСС/. Тест на коронавирус показал положительный результат у троих игроков ханты-мансийского клуба Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) "Югра". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Команда проходит предсезонный сбор на базе в Курганове (Свердловская область) с 19 июля.

"В "Югре" подтвердились случаи COVID-19. Тест на коронавирус показал положительный результат у трех хоккеистов "Югры". Заболевших игроков разместили в изоляторе под присмотром врачей", - сказано в сообщении.

"Игроки прошли обследование в местной больнице, большинство чувствует себя хорошо. Заболевание проходит в бессимптомной форме", - сказал врач команды Алексей Анисимов.

8 августа "Югра" провела товарищескую встречу с тюменским "Рубином" (2:6). В PR-службе "Рубина" ТАСС сообщили, что отдельно тесты на коронавирус хоккеисты сдавать не будут. "Югра" перед матчем предоставила отрицательные результаты тестов всех членов команды, у хоккеистов "Рубина" тесты также были отрицательными. Очередное тестирование "Рубина" будет плановым - перед следующей игрой.