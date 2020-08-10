Тэллон покинул пост генменеджера клуба НХЛ "Флорида"

"За последнее десятилетие Дэйл повысил авторитет команды, привлек ключевых игроков и привнес характер в нашу франшизу, - сказал владелец команды Винсент Виола. - Когда мы купили клуб в 2013 году, то сделали это с единственной целью - выиграть Кубок Стэнли, но так и не увидели, как наши усилия увенчались успехом. Теперь мы начнем поиск нового генерального менеджера".

При Тэллоне команда дважды выходила в плей-офф НХЛ, оба раза проигрывая в первом раунде. В нынешнем сезоне клуб проиграл в серии предварительного раунда плей-офф "Нью-Йорк Айлендерс" (1-3). В составе "Флориды" выступают российский нападающий Евгений Дадонов и голкипер Сергей Бобровский.