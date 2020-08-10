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НХЛ

Тэллон покинул пост генменеджера клуба НХЛ "Флорида"

Он проработал в клубе 10 лет

ТАСС, 10 августа. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Флорида" объявил об уходе генерального менеджера Дэйла Тэллона. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Тэллон покинул "Флориду" по истечении срока контракта. Он проработал в клубе 10 лет.

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"За последнее десятилетие Дэйл повысил авторитет команды, привлек ключевых игроков и привнес характер в нашу франшизу, - сказал владелец команды Винсент Виола. - Когда мы купили клуб в 2013 году, то сделали это с единственной целью - выиграть Кубок Стэнли, но так и не увидели, как наши усилия увенчались успехом. Теперь мы начнем поиск нового генерального менеджера".

При Тэллоне команда дважды выходила в плей-офф НХЛ, оба раза проигрывая в первом раунде. В нынешнем сезоне клуб проиграл в серии предварительного раунда плей-офф "Нью-Йорк Айлендерс" (1-3). В составе "Флориды" выступают российский нападающий Евгений Дадонов и голкипер Сергей Бобровский.

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