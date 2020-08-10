РПЛ не получала документов от "Спартака" о снятии команды с чемпионата

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Российская премьер-лига (РПЛ) не получала от московского футбольного клуба "Спартак" документов о снятии с текущего розыгрыша чемпионата России по футболу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РПЛ.

"Лига не получала документов от "Спартака" о снятии с чемпионата", - говорится в сообщении.

В воскресенье "Спартак" на своем поле в матче первого тура Тинькофф-РПЛ сыграл вничью с "Сочи" со счетом 2:2. Главный арбитр встречи Василий Казарцев назначил два пенальти в ворота хозяев, второй - в концовке встречи, оба одиннадцатиметровых удара сочинцы реализовали. После игры недовольный работой судей владелец "Спартака" Леонид Федун заявил изданию "Спорт-Экспресс", что 10 августа объявит о снятии команды с чемпионата.