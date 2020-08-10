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Футбол в России

РПЛ не получала документов от "Спартака" о снятии команды с чемпионата

В воскресенье после игры с "Сочи" владелец "Спартака" Леонид Федун заявил, что 10 августа объявит о снятии команды с чемпионата
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© Валерий Матыцин/ТАСС

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Российская премьер-лига (РПЛ) не получала от московского футбольного клуба "Спартак" документов о снятии с текущего розыгрыша чемпионата России по футболу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РПЛ.

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"Лига не получала документов от "Спартака" о снятии с чемпионата", - говорится в сообщении.

В воскресенье "Спартак" на своем поле в матче первого тура Тинькофф-РПЛ сыграл вничью с "Сочи" со счетом 2:2. Главный арбитр встречи Василий Казарцев назначил два пенальти в ворота хозяев, второй - в концовке встречи, оба одиннадцатиметровых удара сочинцы реализовали. После игры недовольный работой судей владелец "Спартака" Леонид Федун заявил изданию "Спорт-Экспресс", что 10 августа объявит о снятии команды с чемпионата.

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