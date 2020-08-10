Гоночный марафон "24 часа Ле-Мана" пройдет без зрителей

ТАСС, 10 августа. Гоночный марафон "24 часа Ле-Мана" в 2020 году пройдет при пустых трибунах из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Международной автомобильной федерации (FIA).

Изначально гонка должна была пройти 13-14 июня, но была перенесена на 19-20 сентября из-за коронавируса. Организаторы планировали провести гонку при ограниченном количестве зрителей.

"88-я гонка "24 часа Ле-Мана" войдет в историю, поскольку, к сожалению, в этом году пройдет без зрителей, - сказал организатор марафона Пьер Фийон. - За последние несколько недель мы рассмотрели множество вариантов проведения мероприятия с присутствием фанатов, хоть и в ограниченном количестве. Однако, учитывая ограничения, связанные с организацией мероприятия, которое продлится в течение нескольких дней, мы с местными властями решили провести гонку при пустых трибунах. Мы знаем, что наши фанаты будут так же разочарованы этим решением, как и мы, но с учетом того, что здоровье общественности находится под угрозой, это решение не стало для нас сложным - нельзя идти на компромисс в вопросах безопасности".

"24 часа Ле-Мана" является одной из самых культовых и популярных гонок в мире, по ее мотивам сняты десятки кинокартин, что подчеркивает ее историческую ценность. Именно здесь всегда выступали самые быстрые и мощные автомобили с лучшими пилотами за рулем. За 24 часа участникам нужно преодолеть максимально возможное количество кругов по трассе Сарта длиной 13,629 км.