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Футбол в России

Газизов требует пожизненного отстранения судей матча "Спартак" - "Сочи"

По словам гендиректора "Спартака", уровень судейства упал до такой степени, что в клубе уже ничему не верят
Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов Вадим Брайдов/ТАСС
Описание
Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов
© Вадим Брайдов/ТАСС

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов считает, что арбитры встречи "Спартак" - "Сочи" должны быть пожизненно отстранены от судейства. Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Матч премьер".

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В воскресенье "Спартак" на своем поле в матче первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграл вничью с "Сочи" со счетом 2:2. Оба мяча гости забили с пенальти, правомерность назначения которых вызвала сомнения. На матче работал главный арбитр Василий Казарцев, видеоассистентами рефери (VAR) были Сергей Еськов и Тихон Калугин.

"Все коллеги возмущены происходящим. Уровень судейства упал до такой степени, что мы уже ничему не верим. Вчерашние судьи должны лишиться возможности быть на поле и желательно пожизненно", - сказал Газизов.

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