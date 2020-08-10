Газизов: судьи в матчах "Спартака" допускают ошибки, понятные школьнику

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Арбитры в матчах Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с участием "Спартака" допускают ошибки, которые очевидны даже школьнику. Такое мнение в эфире телеканала "Матч премьер" высказал генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов.

В воскресенье "Спартак" в Москве сыграл вничью с "Сочи" (2:2). Главный арбитр встречи Василий Казарцев назначил два пенальти в ворота хозяев, второй - в концовке встречи, оба одиннадцатиметровых удара сочинцы реализовали. После игры недовольный работой судей владелец "Спартака" Леонид Федун заявил изданию "Спорт-Экспресс", что 10 августа объявит о снятии команды с чемпионата.

"То, что произошло в первом туре, - позор, мы не позволим, чтобы так обращались со "Спартаком", - сказал Газизов. - Плохо, что на первые роли выходят люди, которые должны обслуживать футбол. Мы сегодня говорим о людях, допускающих ошибки, которые очевидны любому школьнику. Даже ребенок видит, что происходит несправедливость".

Глава департамента судейства Российского футбольного союза Виктор Кашшаи сообщил, что Казарцев отстранен от работы.