Юрченко продолжит исполнять обязанности президента ВФЛА до 30 ноября

Юрченко был выбран президентом ВФЛА 28 февраля. 13 июля он подал в отставку на фоне резонанса, вызванного невыплатой в срок федерацией штрафа World Athletics в размере €6,31 млн. С 29 июля обязанности главы федерации исполнял первый вице-президент ВФЛА Алексей Плотников.

"Мы сегодня назначили дату и место проведения отчетно-выборной конференции ВФЛА, - сказал Юрченко. - В повестку помимо выборов руководства ВФЛА - президента, вице-президентов, членов президиума и контрольно-ревизионной комиссии (КРК) федерации - внесены отчеты президиума и КРК ВФЛА и вопрос о назначении аудита федерации. Изменения в уставе ВФЛА, которые давно уже назрели, было принято вынести, обсудить и утвердить на следующей после отчетно-выборной конференции. Наша задача сейчас в сотрудничестве с Министерством спорта РФ завершить работу по оплате долга World Athletics, до дедлайна у нас остается всего несколько дней, этот вопрос нам необходимо оперативно финализировать".

"Также в самое ближайшее время мы планируем сформировать попечительский совет ВФЛА. Необходимо наладить административно-хозяйственную деятельность федерации, которая в связи с финансовыми сложностями была практически приостановлена. Важно сейчас стабилизировать ситуацию и сделать все необходимое до 30 ноября - выполнить текущие требования World Athletics, провести соревнования календаря, запустить работу по формированию попечительского совета и подготовить отчетно-выборную конференцию", - добавил Юрченко.