Директор по спорту Олимпийского комитета России Конокотин стал генеральным секретарем ВФЛА

ТАСС, 10 августа. Руководитель главного управления Олимпийского комитета России по обеспечению участия в олимпийских спортивных соревнованиях (директор по спорту) Андрей Конокотин занял пост генерального секретаря Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом сообщает пресс-служба ВФЛА.

"Сейчас, когда чуть больше трех месяцев остается до даты очередной отчетно-выборной конференции ВФЛА, нам необходимо тесное взаимодействие всех сторон, нужно выстроить отношения с регионами, сбалансировать ситуацию внутри федерации, нормализовать коммуникацию с World Athletics, выстроить со всемирной легкоатлетической ассоциацией плодотворные и конструктивные отношения. В этих направлениях работы я и постараюсь стать для легкоатлетической общественности помощником", - прокомментировал назначение Андрей Конокотин.

Пост генерального секретаря с 2008 по 2016 год занимал Михаил Бутов, который в августе 2015 года был также избран членом совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций. С января 2017 года должность генсека ВФЛА оставалась вакантной.

Андрей Конокотин на Европейских играх 2019 года в Минске занимал должность руководителя российской спортивной делегации.