Партнер РПЛ: на ничью в матче "Спартак" - "Сочи" был 1% ставок от общего числа

"Спартак" 9 августа в Москве сыграл вничью с "Сочи" (2:2). Главный арбитр встречи Василий Казарцев назначил два пенальти в ворота хозяев, второй - в концовке встречи, оба одиннадцатиметровых удара сочинцы реализовали.

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. На ничейный результат в матче первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Спартак" - "Сочи" был один процент ставок от общего числа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе генерального партнера РПЛ букмекерской компании "Лига ставок".

"98% ставок в этом матче были на победу "Спартака", один - на победу "Сочи", еще один - на ничью, - сообщили в пресс-службе букмекерской компании. - Самая крупная одиночная ставка на этот матч составила 315 767 рублей, а выигрыш по ней - 710 475,75 рублей. Максимальная ставка в экспрессе была равна 44 тыс. рублей, а выигрыш составил 506 тыс. рублей".

Один из болельщиков при счете 2:1 в пользу "Спартака" успел поставить 1 000 рублей на ничью до назначения пенальти в ворота красно-белых. Коэффициент на такой исход был равен 10,75, а его выигрыш составил 10 750 рублей.

Аномальных колебаний в коэффициентах на исход матча между "Спартаком" и "Сочи" у генерального партнера РПЛ не было - первоначально на победу хозяев он был равен 1,85, а непосредственно перед матчем - 1,65. Коэффициент на ничью увеличился с 3,65 до 3,90, а на победу гостей - с 4,35 до 5,75.

В компании отметили, что в линии на этот матч не было разделения на то, в чью сторону будет назначен пенальти. "Активность на пари "Пенальти" была стандартной. Коэффициент на назначенный пенальти перед матчем был 2,5", - подчеркнули в пресс-службе компании.