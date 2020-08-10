Боксер Федор Чудинов планирует провести поединок 12 сентября в Химках

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Российский боксер Федор Чудинов планирует провести следующий поединок 12 сентября в Химках. Об этом ТАСС сообщил промоутер Владимир Хрюнов.

"Мы сегодня-завтра ждем резолюцию Всемирной боксерской ассоциации (WBA) по поводу статуса Федора Чудинова, - сказал Хрюнов. - По нашим планам, Федор должен получить статус обязательного претендента на бой с Саулем Альваресом. До этого поединка он проведет один бой, предположительно это будет 12 сентября в Химках".

В активе 32-летнего Чудинова 22 победы (15 нокаутом) и два поражения. Он является бывшим суперчемпионом мира по версии WBA.