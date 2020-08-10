"Динамо" впервые с 2014 года одержало победу в первом туре РПЛ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. Московское "Динамо" обыграло в гостях екатеринбургский "Урал" со счетом 2:0 в матче первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).
Голы забили Клинтон Н'Жи (38) и Сильвестр Игбун (59).
4 августа "Динамо" выкупило Игбуна у "Уфы". До этого он играл за "Динамо" на правах аренды, этот гол стал для него третьим в 21 матче за команду.
"Динамо" впервые за шесть лет сумело начать чемпионат с победы. В августе 2014 года бело-голубые в первом туре разгромили дома "Ростов" (7:3). "Урал" в предыдущий раз проигрывал "Динамо" в Екатеринбурге 16 сентября 2013 года (1:4), с тех пор команда не уступала сопернику дома на протяжении пяти встреч (две победы, три ничьи).
В следующем туре "Динамо" 15 августа примет волгоградский "Ротор", "Урал" в тот же день сыграет в гостях с казанским "Рубином".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|2
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|3
|Динамо
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|4
|Ростов
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|5
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|6
|Сочи
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|7
|Арсенал
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|8
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|9
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|10
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|11
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|12
|Ротор
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|13
|Тамбов
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|14
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|15
|Химки
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|16
|Уфа
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0