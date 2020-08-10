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Футбол в России

"Динамо" впервые с 2014 года одержало победу в первом туре РПЛ

Московский клуб обыграл "Урал" со счетом 2:0
Футболисты "Динамо" Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Футболисты "Динамо"
© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. Московское "Динамо" обыграло в гостях екатеринбургский "Урал" со счетом 2:0 в матче первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Голы забили Клинтон Н'Жи (38) и Сильвестр Игбун (59).

4 августа "Динамо" выкупило Игбуна у "Уфы". До этого он играл за "Динамо" на правах аренды, этот гол стал для него третьим в 21 матче за команду.

"Динамо" впервые за шесть лет сумело начать чемпионат с победы. В августе 2014 года бело-голубые в первом туре разгромили дома "Ростов" (7:3). "Урал" в предыдущий раз проигрывал "Динамо" в Екатеринбурге 16 сентября 2013 года (1:4), с тех пор команда не уступала сопернику дома на протяжении пяти встреч (две победы, три ничьи).

В следующем туре "Динамо" 15 августа примет волгоградский "Ротор", "Урал" в тот же день сыграет в гостях с казанским "Рубином".

Чемпионат России по футболу сезона-2020/21
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Краснодар11003-03
2ЦСКА11002-03
3Динамо11002-03
4Ростов11001-03
5Спартак10102-21
6Сочи10102-21
7Арсенал10100-01
8Ахмат10100-01
9Зенит00000-00
10Локомотив00000-00
11Рубин00000-00
12Ротор00000-00
13Тамбов10010-10
14Урал10010-20
15Химки10010-20
16Уфа10010-30
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