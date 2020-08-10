Светлана Кузнецова отказалась от участия в US Open

ТАСС, 10 августа. Российская теннисистка Светлана Кузнецова отказалась от участия в Открытом чемпионате США (US Open). Об этом она сообщила в своем аккаунте в Instagram.

Открытый чемпионат США пройдет с 31 августа по 13 сентября. Ранее от участия в турнире отказались австралийка Эшли Барти, испанец Рафаэль Надаль, нидерландка Кики Бертенс, украинка Элина Свитолина, швейцарец Стэн Вавринка, россиянка Анастасия Павлюченкова.