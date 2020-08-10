Светлана Кузнецова отказалась от участия в US Open

ТАСС, 10 августа. Российская теннисистка Светлана Кузнецова отказалась от участия в Открытом чемпионате США (US Open). Об этом она сообщила в своем аккаунте в Instagram.
Открытый чемпионат США пройдет с 31 августа по 13 сентября. Ранее от участия в турнире отказались австралийка Эшли Барти, испанец Рафаэль Надаль, нидерландка Кики Бертенс, украинка Элина Свитолина, швейцарец Стэн Вавринка, россиянка Анастасия Павлюченкова.
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Друзья! В связи с неблагоприятной ситуацией из-за короновируса, а также отсутствием возможности организовать необходимые перелеты для сбора моей команды, я приняла сложное для себя решение – отказаться от участия в Cincinnati и US Open Мне очень жаль, так как я сильно ждала этих турниров, но пандемия изменила все планы. Надеюсь, что к следующим соревнованиям ситуация в мире станет стабильнее. Всем участникам и болельщикам желаю удачи и здоровья! Берегите себя и своих близких! // Dear friends, Due to an unfavorable situation caused by coronavirus, and therefore the inability get together all my team I made a difficult decision to refuse to participate in Cincinnati and the US Open I feel very sad, because I have been waited for these tournaments so much, but the pandemic changes all plans. I hope the situation will be more positive by the next tournaments. I wish good luck and strong health to all participants and fans! Take care of yourself and your family!
"В связи с неблагоприятной ситуацией из-за коронавируса, а также отсутствием возможности организовать необходимые перелеты для сбора моей команды, я приняла сложное для себя решение отказаться от участия в турнире в Цинциннати и US Open, - написала Кузнецова. - Мне очень жаль, так как я сильно ждала этих турниров, но пандемия изменила все планы. Надеюсь, что к следующим соревнованиям ситуация в мире станет стабильнее. Всем участникам и болельщикам желаю удачи и здоровья, берегите себя и своих близких".
Кузнецова занимает 32-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), в активе 35-летней спортсменки 18 выигранных турниров. Кузнецова является победительницей US Open 2004 года, также она выигрывала Открытый чемпионат Франции (2009).