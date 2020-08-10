Глава КДК РФС не видит оснований для переигровки матча РПЛ "Спартак" - "Сочи"

МОСКВА, 10 августа /ТАСС/. Оснований для переигровки матча первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Спартак" - "Сочи" нет. Об этом ТАСС заявил глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

В воскресенье "Спартак" в Москве сыграл вничью с "Сочи" (2:2). Оба мяча гости забили с пенальти, правомерность назначения которых вызвала сомнения. После игры недовольный работой судей владелец "Спартака" Леонид Федун заявил изданию "Спорт-Экспресс", что 10 августа объявит о снятии команды с чемпионата.

"Рапорт с матча "Спартак" - "Сочи" поступит завтра, - сказал Григорьянц. - Посмотрим, какие были отражены в нем нарушения. На основе их будем принимать решения. Переигровка матча исключена, для этого нет оснований".

Согласно регламенту премьер-лиги, переигровка матча возможна лишь по решению КДК. Если будет подтверждено, что несоблюдение правил игры и (или) регламентов соревнований в части проведения матча повлияло на его результат, юрисдикционный орган (в данном случае КДК РФС - прим. ТАСС) может принять решение об аннулировании результата матча с последующей переигровкой либо присуждением поражения.