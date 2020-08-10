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Сборные по футболу

Волчек назначен тренером юношеской сборной России по футболу

Контракт специалиста рассчитан до конца 2021 года

ТАСС, 10 августа. Владимир Волчек назначен на пост старшего тренера юношеской сборной России по футболу (игроки 2005 года рождения). Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Контракт специалиста рассчитан до конца 2021 года.

"С удовольствием вступаю в новую должность. В свое время уже был в институте сборных, работая ассистентом главного тренера команды 1988 года рождения, у нас выступали Артем Дзюба, Игорь Смольников, Павел Мамаев, которые позже планомерно перешли в национальную сборную. С той командой у нас был положительный опыт: в элитном раунде в Англии, помимо хозяев, мы играли с Чехией и Нидерландами, группа считалась практически непроходимой, но ребятам удалось с первого места попасть в финальный этап. Уверен, что и в 2005 году есть достаточный выбор конкурентоспособных игроков, из которых мы соберем боеспособную команду и выполним все поставленные задачи", - сказал Волчек.

Волчек начал тренерскую карьеру в 1987 году, он попеременно работал в детско-юношеском и взрослом футболе, входил в тренерский штаб юношеской сборной России, составленной из игроков 1988 года рождения, которой в 2007 году удалось выйти в финальный турнир чемпионата Европы. В последнее время работал в системе академии футбольного клуба "Чертаново", а ранее входил в штаб "Спартака-2".

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