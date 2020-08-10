Мария Ласицкене назвала цирком ситуацию в ВФЛА

В понедельник стало известно, что Евгений Юрченко, подавший в отставку с поста президента ВФЛА в середине июля, продолжит исполнять обязанности главы организации до 30 ноября, когда состоятся новые выборы руководства.

"ВФЛА - это цирк, а Евгений Юрченко и его команда - главные артисты, у которых, к сожалению, нет ни стыда ни совести, - сказала Ласицкене. - Человек ушел в отставку месяц назад, а потом вернулся как ни в чем не бывало. Всех этих людей давно уже не должно быть в федерации, так как они лишь позорят российскую легкую атлетику".

"Ну а дата новых выборов в целом показывает неадекватность президиума - в декабре состоится важный для Олимпиады в Токио совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), а мы уже потеряли около полугода с нынешним руководством и теперь потеряем еще несколько месяцев. Работа комиссии по восстановлению ВФЛА тоже ставится под сомнение до конца осени, так как после выборов ее состав претерпит значительные изменения", - добавила спортсменка.

Российские легкоатлеты не могут участвовать в международных соревнованиях до выполнения критериев, обозначенных советом World Athletics. ВФЛА в срок до 15 августа должна выплатить задолженность в размере $6,31 млн. Далее, комиссия по восстановлению ВФЛА в любой день до 30 августа должна отправить в международную федерацию обновленную дорожную карту, содержащую подробную информацию об усилении антидопинговой деятельности. Данные условия будут считаться реализованными только после того, как дорожную карту одобрит рабочая группа World Athletics (крайний срок - 30 сентября).

World Athletics наложила штраф на ВФЛА в размере $5 млн за фальсификацию документов руководством ВФЛА во главе с Дмитрием Шляхтиным по делу российского прыгуна Данила Лысенко. Помимо этого, ВФЛА должна возместить международной федерации затраты в размере $1,31 млн. В случае исключения из World Athletics российские спортсмены не смогут получить нейтральный статус для выступления на международных соревнованиях.