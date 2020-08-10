РФС получил обращение от "Спартака" по поводу судейства в матче с "Сочи"

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (РФС) получила обращение от московского "Спартака" по поводу судейства в матче первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Сочи". Об этом ТАСС сообщили в службе коммуникаций РФС.

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"Мы получили обращение от "Спартака", - сообщили в РФС.

В воскресенье "Спартак" на своем поле сыграл вничью с "Сочи" со счетом 2:2. Оба мяча гости забили с пенальти, правомерность назначения которых вызвала сомнения. На матче работал главный арбитр Василий Казарцев, видеоассистентами рефери (VAR) были Сергей Еськов и Тихон Калугин. После игры недовольный работой судей владелец "Спартака" Леонид Федун заявил изданию "Спорт-Экспресс", что 10 августа объявит о снятии команды с чемпионата.