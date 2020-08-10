Матвеев: футболисты "Динамо" превзошли "Урал" в скорости

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. Главный тренер "Урала" Юрий Матвеев после матча чемпионата России с "Динамо" в беседе с журналистами отметил, что футболисты соперника превзошли его команду в скорости.

"Пока была свежесть, еще попытки были и моменты были, но затем два раза невынужденные ошибки, совершили технический брак. "Динамо" убегало в быстрые атаки, я думаю, что была боязнь еще раз ошибиться. Если так будем играть, то, конечно, будет сложно вскрывать насыщенную оборону соперника. "Динамо" успевало перестраиваться, они нас в скорости сегодня переиграли", - сказал Матвеев.

"Тот бич, что был в том сезоне, к сожалению, и дальше нас преследует. Стандартные положения, опять необязательный гол пропускаем, поэтому есть, конечно, вопросы. К сожалению, сегодня медленно ходил мяч. Медленно мы его передвигали, не могли по всей ширине вскрыть фланговые и полуфланговые зоны", - добавил он.

В следующем туре "Урал" 15 августа сыграет в гостях с казанским "Рубином".