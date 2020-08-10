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Шахматные турниры

Дубов второй раз уступил Накамуре в гранд-финале шахматного тура Магнуса Карлсена

В другом матче дня Карлсен в трех партиях оказался сильнее Дин Лижэня из Китая и сравнял счет во второй полуфинальной серии

ТАСС, 10 августа. Российский гроссмейстер Даниил Дубов уступил Хикару Накамуре из США во втором матче полуфинальной серии гранд-финала шахматного тура, организованного чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

Матчи турнира состоят из четырех партий в быстрые шахматы, при равном счете проводятся две партии в блиц. Если победитель не выявлен в блице, шахматисты играют армагеддон. Для выхода в финал нужно победить в трех матчах.

В понедельник первые две партии завершились вничью, в третьей и четвертой сильнее был Накамура. По итогам двух матчей ведет представитель США со счетом 2-0.

В другом матче дня Карлсен в трех партиях оказался сильнее Дин Лижэня из Китая и сравнял счет во второй полуфинальной серии (1-1).

В гранд-финале участвуют четыре гроссмейстера, показавших наилучшие результаты по итогам четырех онлайн-турниров. Карлсен выступает на правах победителя трех турниров, еще один выиграл Дубов. Дин Лижэнь и Накамура показали наилучшие результаты среди остальных шахматистов.

Полуфинальные серии будут продолжаться до 13 августа, финал пройдет 14-20 августа, призовой фонд составляет $300 тыс. Суммарный призовой фонд тура - $1 млн.

Теги
Карлсен, МагнусШахматные турниры
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