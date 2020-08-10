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Футбол в России

Калошин: VAR подтвердил назначение пенальти в ворота "Спартака" из-за контакта соперников

Руководитель проекта по внедрению VAR в России отметил, что, на его взгляд, в этой ситуации оптимальным решением было продолжить игру, не назначая пенальти

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Арбитр Алексей Еськов, который отвечал за систему видеоассистента рефери (VAR) на матче первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Спартак" - "Сочи", подтвердил решение главного судьи встречи Василия Казарцева назначить второй пенальти в ворота "Спартака", так как имел место контакт футболистов. Об этом в эфире телеканала "Матч ТВ" заявил руководитель проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин.

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В воскресенье "Спартак" на своем поле сыграл вничью с "Сочи" со счетом 2:2. Оба мяча гости забили с пенальти, правомерность назначения которых вызвала сомнения.

"На мой взгляд, в этой ситуации оптимальным решением было продолжить игру, не назначая пенальти, - сказал Калошин. - Решение судьи ошибочное, но есть нюанс, заключающийся в том, что судья назначил пенальти за контакт ногой Жиго. Ассистент видит, что контакт состоялся, дальше это контакт в ногах, и такие моменты отдаются на откуп судьям. Судья считает нарушением, и VAR поддерживает, не было бы контакта, ассистент бы вмешался, он был, и основание было".

После матча владелец "Спартака" Леонид Федун заявил изданию "Спорт-Экспресс", что 10 августа объявит о снятии команды с чемпионата.

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