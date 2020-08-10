Казарцев: у Соболева не было претензий по поводу карточки в матче с "Сочи"

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Арбитр встречи первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги "Спартак" - "Сочи" Василий Казарцев рассказал в эфире "Матч ТВ" , что попросил прощения у нападающего Александра Соболева перед тем, как показать ему желтую карточку за снятие футболки, под которой у него была майка с изображением умершей 1 августа матери.

"Хотел бы выразить соболезнования Александру, - сказал арбитр. - Это грустная ситуация. Я понимал, что у него изображено на футболке. Я попросил прощения у него перед показом карточки. Сказал ему: "Саша, я тебе соболезную, извини, но это мои обязанности". На что он ответил: "Никаких вопросов". Так что никакого недопонимания нет".

Также Казарцев в эфире "Матч ТВ" выступил с обращением по поводу травли со стороны общественности, начавшейся после игры. "Я хотел бы обратиться к медиа и публичным личностям. Господа, задумайтесь, что вы говорите и творите в медиапространстве и к каким последствиям в плане здоровья и психологического состояния окружающих нас людей это может привести. Я прежде всего говорю о наших родственниках. Россияне, давайте будем людьми", - сказал он.