Калошин: VAR исправил большое количество судейских ошибок в сезоне-2019/20

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Система видеоассистента рефери (VAR) помогла исправить большое количество судейских ошибок в прошлом сезоне Тинькофф - Российской премьер-лиги. Об этом в эфире телеканала "Матч ТВ" заявил руководитель проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин.

"Видеоассистенты исправили очень большое количество ошибок в прошлом сезоне. Я с ужасом думаю, сколько бы скандальных ситуаций произошло бы, если бы VAR не был внедрен", - сказал Калошин.

Систему начали использовать в чемпионате России с сезона-2019/20. До приостановки чемпионата России по футболу, связанной с пандемией коронавируса, система использовалась в каждом матче.