Московская федерация футбола заявила, что разберется в ситуации с избившим судью Широковым

МОСКВА, 10 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Московская федерация футбола разберется в инциденте с бывшим игроком "Зенита", ЦСКА, "Спартака" и сборной России Романом Широковым, который избил судью Никиту Данченкова во время матча любительских команд. Об этом ТАСС заявил президент федерации Сергей Анохин.

Инцидент произошел в понедельник на стадионе академии "Спартака" в матче с участием команды телеканала "Матч ТВ". Широков избил арбитра, после того как тот показал ему красную карточку за брань. Пресс-служба "Матч ТВ" пока не предоставила комментарий по этой ситуации.

"Данченков - член московской городской коллегии судей, рекомендован для обслуживания игр в ПФЛ (Профессиональная футбольная лига - прим. ТАСС), мы защищаем своих судей и сотрудников. Это коммерческий турнир, мы по договору даем туда судей, но, к сожалению, не регламентируем игры, а надо бы, чтобы меньше было таких случаев. Поэтому будем по максимуму защищать своего судью, выяснять, что с этим делать", - сказал Анохин.

"Каких-то футбольных санкций сюда не применишь, так как Роман является обычным гражданином РФ. Случай вопиющий, он не красит ни Романа, ни наш футбол. Мне исключительно жаль об этом говорить, так как с Романом я дружу больше 20 лет. Поэтому очень жаль, что такое произошло", - добавил Анохин.

В составе "Зенита" Широков является двукратным чемпионом России и обладателем Кубка России, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА. В составе ЦСКА - чемпионом России. Выиграл бронзовые медали в составе сборной России на чемпионате Европы 2008 года.