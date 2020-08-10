Глава коллегии судей: избитый Широковым арбитр подаст заявление в полицию

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Арбитр Никита Данченков, которого во время матча любительских команд избил бывший футболист сборной России Роман Широков, обязательно подаст заявление в полицию. Об этом ТАСС заявил глава Московской коллегии судей по футболу Сергей Французов.

Инцидент произошел в понедельник на стадионе академии "Спартака" в матче с участием команды телеканала "Матч ТВ". Широков избил арбитра, после того как тот показал ему красную карточку за брань.

"Я разговаривал с Данченковым, заявление в полицию он пока не подавал, но обязательно это сделает, - сказал Французов. - Это дикий случай, тем более это экс-игрок сборной России, работавший затем в "Динамо", сейчас выступающий экспертом на "Матч ТВ". Взрослому мужику избивать 20-летнего на футбольном поле - у человека что-то с головой. Завтра обязательно будут выводы сделаны".

"Было падение в штрафной площади, арбитр посчитал, что нарушения не было, продолжил игру, на это Роман Широков обматерил на весь стадион арбитра. Игра была остановлена, судья пытался показать красную карточку, игроки команды "Матч ТВ" пытались не дать ему это сделать. Никита Данченков проявил характер, карточка была показана, и в этот момент, не хочу даже называть его футболистом, скорее персонаж, исподтишка нанес сильнейший удар в челюсть, это ужасно, перелома, к счастью, нет, но гематома большая, должны сейчас ему сделать МРТ на предмет сотрясения мозга, скорее всего, это есть. По падению было видно, что человек получил серьезный удар в голову, гематома, глаз, рассечение, травма достаточно серьезная", - добавил Французов.